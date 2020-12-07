«Стройкомплекс» за 22 млн рублей отремонтирует пять домов в пригороде Нижнего Тагила

«Стройкомплекс» за 22 млн рублей отремонтирует пять домов в пригороде Нижнего Тагила

Сегодня, 19:48ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Компания Олега Сохраннова «Стройкомплекс» получила подряд на 22,3 миллиона рублей. Она будет заниматься капитальным ремонтом домов в поселках Зональный и Новоасбест, а также в селах Николо-Павловское и Покровское.

Заказчиком стал региональный фонд содействия капремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области. Работы должны быть проведены до 24 декабря 2021 года.

В поселке Зональный на улице Центральная, 27 отремонтируют крышу и систему электроснабжения. На это выделено 1,8 миллиона рублей. На улице Центральная, 29 также проведут ремонт электроснабжения за 561 тысячу рублей.

В поселке Новоасбест на улице Пионерская, 7А отремонтируют фасад, крышу, чердак и подвальные помещения, а также системы отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и электроснабжения. Капремонт обойдется в 6,9 миллионов рублей.

В селе Николо-Павловское на улице Тепличная, 22 проведут такие же работы, кроме ремонта чердака, на это выделено 11,3 миллиона рублей.

В селе Покровское на улице Птицеводов, 13 за 1,6 миллиона рублей отремонтируют фасад и подвальные помещения.

Олег Сохраннов, который является председателем совета директоров ЗАО «Стройкомплекс», входит топ-100 влиятельных и богатых людей Нижнего Тагила. Он оказался на 12 месте в рейтинге. Компания является одним из главных подрядчиков по ремонтам городских объектов.

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