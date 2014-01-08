Приглашаем Вас на SPA-каникулы в январе!

Встречайте Новый год с радостью и подарите себе или близким незабываемые впечатления от посещения Центра эстетической медицины «Консул-ST»! Предлагаем оформить подарочные сертификаты на любую сумму, действующие на все услуги Центра.

В январе проведите один из праздничных дней в Центре эстетической медицины «Консул-ST». Приглашаем Вас на SPA-каникулы!



Эти процедуры помогут Вам расслабиться и повысить настроение, чтобы помечтать о праздничной эйфории за чашкой согревающего чая в уютной зоне отдыха.