Приглашаем Вас на SPA-каникулы в январе!
8 января 2014, 10:50ОбществоАнастасия Аганина
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Предлагаем Вам полный комплекс услуг по уходу за лицом и телом, услуги парикмахера-стилиста, лечение волос, аппаратный педикюр, маникюр, наращивание ресниц 3D, отбеливание зубов, украшения...
Встречайте Новый год с радостью и подарите себе или близким незабываемые впечатления от посещения Центра эстетической медицины «Консул-ST»! Предлагаем оформить подарочные сертификаты на любую сумму, действующие на все услуги Центра.
В январе проведите один из праздничных дней в Центре эстетической медицины «Консул-ST». Приглашаем Вас на SPA-каникулы!
Эти процедуры помогут Вам расслабиться и повысить настроение, чтобы помечтать о праздничной эйфории за чашкой согревающего чая в уютной зоне отдыха.
Ждем Вас!
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