Свердловский губернатор придумал, как снизить цены на жилье

Наряду с другими мерами, это должно привести к тому, что жилье будет стоить от 25 до 30 тысяч рублей за квадратный метр, передает Накануне.RU. По мнению губернатора, именно стоимость земли является "одним из сдерживающих факторов для того, чтобы выйти на ту ценовую категорию, когда народ может покупать жилье, а это от 25 до 30 тысяч рублей за метр, отметил Александр Мишарин.