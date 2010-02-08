Свердловский губернатор придумал, как снизить цены на жилье
8 февраля 2010, 16:08ОбществоArtem
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Свердловский губернатор Александр Мишарин намерен снизить цены на предоставление земельных участков под жилищное строительство.
Наряду с другими мерами, это должно привести к тому, что жилье будет стоить от 25 до 30 тысяч рублей за квадратный метр, передает Накануне.RU. По мнению губернатора, именно стоимость земли является "одним из сдерживающих факторов для того, чтобы выйти на ту ценовую категорию, когда народ может покупать жилье, а это от 25 до 30 тысяч рублей за метр, отметил Александр Мишарин.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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