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В Нижнем Тагиле началось строительство спортивного комплекса: контракст с Генстройурал и акцент на благоустройстве
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В Нижнем Тагиле началось строительство спортивного комплекса: контракст с Генстройурал и акцент на благоустройстве

8 февраля 2014, 10:15ОбществоЕвгения
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