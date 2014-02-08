В Нижнем Тагиле началось строительство спортивного комплекса: контракст с Генстройурал и акцент на благоустройстве

Подрядчиком на строительстве нового спортивно-оздоровительного комплекса (СОК) выступает ООО «Генстройурал». Контракт со строительной компанией был заключен 24 декабря 2013 года. Сегодня рабочие приступили к расчистке участка под застройку.

Новый СОК будет представлять собой трехэтажное здание с техническим подпольем. В нем расположат 25-метровый бассейн, спортивный и тренажерный залы, раздевалки для спортсменов и тренеров, административные и хозяйственные помещения. Предполагается, что в новом сооружении различными видами спорта смогут заниматься свыше тысячи детей.

Так совпало, что работы вы начинаете в день открытия Олимпийских игр в Сочи, - обратился Сергей Носов к строителям. – Раз это произошло в такой знаменательный для России день, я надеюсь, что и темпы у вас будут олимпийские, и жители Гальянки первый спортивный комплекс с полноценным бассейном получат уже к декабрю. Это будет отличным подарком жителям района в олимпийский год.

Особое внимание Глава города уделил благоустройству территории вокруг будущего спортивного сооружения. Он дал поручение высадить вокруг объекта в два раза больше деревьев, чем те, которые пойдут на стройплощадке под сруб.

Согласно планам подрядчика уже к новому учебному году на комплексе должны начаться пуско-наладочные работы оборудования. Введен в эксплуатацию новый СОК будет 22 ноября 2014 года.

Фото Официального сайта города