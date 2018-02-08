86 заявлений o голосовании по месту нахождения принято в МФЦ Нижнего Тагила (ВИДЕО)

Все отделения многофункционального центра принимают подобные заявления от избирателей, для этого необходим только паспорт и знание района пребывания в день выборов. Специалисты центра, сверившись со списком избирательных участков, подбирают наиболее близко расположенный, после чего выдают уведомление для комиссии избирательного участка. Процедура занимает не более 10 минут.