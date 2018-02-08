86 заявлений o голосовании по месту нахождения принято в МФЦ Нижнего Тагила (ВИДЕО)
8 февраля, 13:00Общество
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В Нижнем Тагиле через МФЦ подано 86 заявлений o голосовании избирателей в день выборов по месту фактического нахождения. Прием заявлений начался 31 января.
Сюжеты: Нижний Тагил
Все отделения многофункционального центра принимают подобные заявления от избирателей, для этого необходим только паспорт и знание района пребывания в день выборов. Специалисты центра, сверившись со списком избирательных участков, подбирают наиболее близко расположенный, после чего выдают уведомление для комиссии избирательного участка. Процедура занимает не более 10 минут.
Заявление для голосования по месту фактического пребывания можно подать также в Территориальной избирательной комиссии или воспользоваться порталом госуслуг. В последнем случае при наличии подтвержденной учетной записи заполнение формы составит 5 минут, сообщает «Тагил-ТВ».
Видео «Тагил-ТВ»
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