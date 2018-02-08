Более 500 семей были переселены из аварийных домов в Нижнем Тагиле за 5 лет

В Нижнем Тагиле продолжается переселение граждан из аварийного жилья. Город активно участвует во всех программах софинансирования, которые помогают переселить горожан из ветхих домов.

Так, в рамках «Президентской» программы, которая была запущена в 2012 году, в Нижнем Тагиле с 2013 по 2016 год было построено 9 многоквартирных домов: на Вагонке, на ул. Красногвардейской и в поселке Старатель. В эти дома из аварийного жилья была переселена 281 семья (761 человек).

При этом город участвовал в региональной программе по комплексному развитию и модернизации ЖКХ Свердловской области, а также в федеральной программе «Развитие ЖКХ и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года». Благодаря этим программам, еще 144 семьи из 9 аварийных домов были переселены в новые квартиры на ГГМ.

Сейчас в Нижнем Тагиле действует муниципальная программа по повышению эффективности органов самоуправления до 2020 года. В рамках программы жильцам аварийных домов предлагают переселиться во вторичное жилье по договору найма или за выкупную цену, которую получают собственники квартир в аварийном доме. Эта программа позволила переселить 157 семей из аварийных домов.

А сейчас, начиная с 4 квартала 2017 года, в городе проводятся мероприятия госпрограммы «Реализация основных направлений федеральной политики в строительном комплексе Свердловской области», которая будет реализована до 2024 года. В рамках программы будут переселяться жильцы домов, признанных ветхими в период с 2012 по 2015 год. За это время аварийным был признан 81 дом, где проживает 581 семья, сообщает «Тагильский Рабочий».