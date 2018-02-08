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Более 500 семей были переселены из аварийных домов в Нижнем Тагиле за 5 лет
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Более 500 семей были переселены из аварийных домов в Нижнем Тагиле за 5 лет

8 февраля, 16:20Общество
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