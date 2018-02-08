Особые условия на Mazda6 2017 г.

*Акция "Холодный расчет" распространяется на имеющиеся в наличии у официальных дилеров ООО «МАЗДА МОТОР РУС» (далее ММР) новые модели Mazda3; Mazda6; CX-5 2017 года выпуска. Указанная выгода обеспечивается за счет установки пакета опций на указанную сумму в следующем составе: комплект зимней резины без дисков и сигнализация с автозапуском из имеющейся в наличии у официального дилера для автомобилей Mazda3 и Mazda6; комплект зимней резины без дисков из имеющейся в наличии у официального дилера для модели СX-5. Срок действия предложений до 31.03.2018г. Указанное предложение носит информационный характер, не является публичной офертой и может суммироваться с прочими действующими предложениями, включая специальную кредитную программу Mazda Кредит. ММР сохраняет за собой право вносить любые изменения в цены, технические характеристики и оснащения комплектаций. Цвета и элементы кузова/интерьера на изображении могут отличаться от фактических. Обращаем ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости автомобилей и сервисного обслуживания, носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации, обращайтесь в салоны официальных дилеров Mazda.

** Выгода по кредиту рассчитана как разница в сумме начисленных процентов (переплаты) по кредиту в рамках программы Mazda Кредит со ставкой 16,5% годовых (Стандартная программа) и суммы начисленных процентов (переплаты) по специальной ставкой 13,9% годовых (программа 30/70/36) по состоянию на 29/12/2017. Условия расчета: Стоимость автомобиля (руб): Mazda3-1 374 800; Mazda6 -1 640 745; CX-5-1 975 000. Первоначальный взнос – 30% от стоимости автомобиля или 412 440 руб. для Mazda3; 487350 руб. для Mazda6; 592500 руб. для Mazda СX-5. Размер начисленных процентов (переплаты): Mazda3 - 220 294,83 руб. при ставке банка 13,9% и 264523,29 руб. при ставке банка 16,5%; Mazda6 - 260 359,87 при ставке банка 13,9% и 312 565,96 руб. при ставке банка 16,5%; Mazda CX-5 - 316 481,38 руб. при ставке банка 13,9% и 380 092,18 руб. при ставке банка 16,5%. Срок кредита: 36 мес. Валюта кредита рубли РФ, подтверждение дохода не требуется для всех моделей, при сумме кредита до 1 млн руб. (без ограничения по размеру ПВ) и при сумме кредита до 1.2 млн руб. (при ПВ >= 40%). Минимальная сумма кредита 50 тыс. руб., максимальная сумма кредита 6,5 млн. руб. Обязательно страхование КАСКО. Неустойка за несвоевременное погашение задолженности по кредиту – 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки платежа. Кредит по программе Mazda Кредит предоставляется ООО «Русфинанс Банк» (Общество с ограниченной ответственностью), лицензия ЦБ РФ №1792 от 13.02.2013 г. регистрационный номер 1792. Информация о ставках кредита и иных параметрах кредитного предложения предоставлена ООО «Русфинанс Банк». Данное предложение носит информационный характер, не является публичной офертой и ограничено наличием у официальных дилеров автомобилей, на которые оно распространяется. Доступны иные варианты расчетов при иных параметрах и сроках кредита. Подробную информацию по вопросам кредитования по программе вы можете получить на сайте www.mazda.ru раздел Mazda Кредит, по телефону ООО «Русфинанс Банк» +7 (495) 926-70-07, на сайте www.rusfinancebank.ru или в салонах официальных дилеров ООО «Мазда Мотор Рус».