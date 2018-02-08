Светодиодное освещение будет внедрено в Свердловской области в целях экономии

Соответствующее поручение ранее дал президент РФ Владимир Путин. Кроме того, нововведение предусмотрено Стратегией социально-экономического развития региона до 2030 года. По мнению правительства, светодиодное освещение максимально экологично.

По заверению министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, нововведение позволит сократить расходы бюджета Свердловской области. Сэкономленные средства будут потрачены на модернизацию коммунальных сетей, а также на важные социальные проекты, передает «Znak.com».