Светодиодное освещение будет внедрено в Свердловской области в целях экономии
8 февраля, 07:30Общество
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В Свердловской области подписано распоряжение, согласно которому бюджетные учреждения региона перейдут на светодиодные источники освещения.
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Соответствующее поручение ранее дал президент РФ Владимир Путин. Кроме того, нововведение предусмотрено Стратегией социально-экономического развития региона до 2030 года. По мнению правительства, светодиодное освещение максимально экологично.
По заверению министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, нововведение позволит сократить расходы бюджета Свердловской области. Сэкономленные средства будут потрачены на модернизацию коммунальных сетей, а также на важные социальные проекты, передает «Znak.com».
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