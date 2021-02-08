Разлив нефти на ТЭЦ-3 в Норильске не причинил урон рыболовству региона

Помимо этого, участники экспедиции рассказали, что микробиологическая система загрязненной зоны показала хорошую способность к самоочищению. То есть в воде не были зафиксированы вспышки численности бактерий, и это является показателем того, что микрофлора озера смогла приспособиться к нефтепродуктам и начала разрушать их.