Разлив нефти на ТЭЦ-3 в Норильске не причинил урон рыболовству региона

Экосистема Таймыра смогла восстановиться в более оперативные сроки, чем прогнозировалось экологами. Спустя полгода после разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске администрация установила объем промышленных квот на вылов рыбы в бассейне реки Пясина и озера Пясино.

Представители Федерального агентства по рыболовству полагают, что случившаяся в прошедшем году авария никак не повлияла на популяцию рыб. По словам руководителя отдела природных ресурсов Таймырского муниципального района Красноярского края Оксаны Гондаренко, введенные ведомством объемы вылова ценных пород рыб незначительно меньше прошлогодних, сокращение составило всего 2,25 тонны. Но уменьшение иногда случалось и раньше, несмотря на экоситуацию. В прошедшем году Сибирским отделением Российской академии наук в Норильск была отправлена научная экспедиция, чтобы изучить последствия разлива. Исследования проб воды показали, что концентрация нефтепродуктов находится в допустимых нормах фоновых значений и не превышает предельно допустимые нормы концентрации для водоемов, где осуществляется промышленный вылов рыбы. Ученые полагают, что защита водоемов от масштабного загрязнения стала возможной благодаря боновым заграждениям. Помимо этого, участники экспедиции рассказали, что микробиологическая система загрязненной зоны показала хорошую способность к самоочищению. То есть в воде не были зафиксированы вспышки численности бактерий, и это является показателем того, что микрофлора озера смогла приспособиться к нефтепродуктам и начала разрушать их. «Рыболовство на Таймыре и ранее, и сейчас - наиболее важная и единственная сфера хозяйственной деятельности граждан, в частности, и для коренных малочисленных народов. Оно обеспечивает их занятость, социальное благополучие и уровень жизни», - отметила Оксана Гондаренко. «Норильский никель» уже начал выплачивать компенсации коренному населению. Для данных целей предприятие выделило свыше 175 миллионов рублей.

