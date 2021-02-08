Ural Logistic: хотим в ТОП-10 операторов-перевозчиков

Все же, по словам Сергеевой, для компании 2020 год стал достаточно успешным. Одним из показателей роста стало увеличение вагонного парка. Было докуплено 1200 вагонов-цистерн, а число арендованных вагонов увеличилось на 4000. В 2021 году планируется приобретение уже 4000 вагонов. Кроме этого, в текущем году компания собирается увеличить объемы контейнерных перевозок, а также реализовать масштабный проект по фитинговым перевозкам.