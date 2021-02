Ural Logistic: хотим в ТОП-10 операторов-перевозчиков

Пандемия негативно отразилась на многих отраслях, однако грузоперевозки пострадали наиболее сильно. Несмотря на это, логистическая компания Ural Logistic смогла не только выжить, но и показала рост.

Генеральный директор Ural Logistic Елена Сергеева рассказала, что в 2020-м логистика переживала не лучшие времена. Границы закрывались, усложнялись маршруты доставки, клиенты просили отсрочку платежей из-за сложностей с бизнесом. Приходилось изобретать различные способы получения прибыли, так, например, появился логистический тренд — смещение грузопотоков в отдельные спецсегменты. Кроме этого, пришлось перевезти офисы на удаленную работу. Впрочем, от этого компания только выиграла — сократились расходы на аренду помещений, а эффективность работы выросла благодаря современным технологиям, пишет lenta.ru. «Так получилось, что на пандемию COVID-19 пришелся период нашего роста. Только по объему выручки в 2020 году наша компания выросла в два раза, а финансовый результат в минувшем году превысил 600 миллионов рублей. Показатели прибыли и объем перевезенных грузов оказались выше, чем в 2019 году», — заявила Сергеева. Некоторые проблемы, наоборот, потребовали не сужения, а расширения деятельности. Например, пришлось расширить число контрагентов среди финансовых институтов, чтобы можно было получать своевременную оплату за оказанные услуги. Все же, по словам Сергеевой, для компании 2020 год стал достаточно успешным. Одним из показателей роста стало увеличение вагонного парка. Было докуплено 1200 вагонов-цистерн, а число арендованных вагонов увеличилось на 4000. В 2021 году планируется приобретение уже 4000 вагонов. Кроме этого, в текущем году компания собирается увеличить объемы контейнерных перевозок, а также реализовать масштабный проект по фитинговым перевозкам. Напомним, сегодня Ural Logistic работает в ряде ключевых регионов Российской Федерации. В числе клиентов — как госкорпорации, так и крупные частные предприятия. «В 2020 году мы вошли в топ-30 компаний-операторов. Хотим в топ-10», — подчеркнула Сергеева.

