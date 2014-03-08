Сергей Носов: «Дорогие женщины, вы наполняете окружающий мир добром и светом»

Примите самые искренние поздравления с прекрасным весенним праздником 8 Марта, – обратился к тагильчанкам Глава города. - Все в нашей жизни зависит от вас, вы наполняете окружающий нас мир добром и светом, а любимый дом – уютом и теплом. Своей заботой о семье и детях вы создаете мужчинам самый надежный тыл.

Вы даете жизнь и оберегаете ее - в этом ваша огромная заслуга, ваш великий труд. В то же время трудно назвать отрасль производства, бизнеса, жизни города, в которой женщины не играли бы активную, а то и ключевую роль. Такие сложные и ответственные сферы, как здравоохранение, социальная защита, образование, культура, почти полностью держатся на ваших плечах. Зачастую и ценные общественные инициативы исходят именно от женщин. Велик ваш вклад в достижения, которыми по праву гордится Нижний Тагил. Имена тагильчанок, добившихся выдающихся результатов в труде, творчестве, спорте, известны далеко за пределами родного города.