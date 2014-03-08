Сергей Носов: «Дорогие женщины, вы наполняете окружающий мир добром и светом»
Сегодня - 8 марта, долгожданный праздник для женщин, ведь именно в этот день они получают множество цветов, подарков и внимания. Глава города Нижний Тагил также произнес торжественные слова и поздравил всех тагильчанок с Международным женским днем.
Примите самые искренние поздравления с прекрасным весенним праздником 8 Марта, – обратился к тагильчанкам Глава города. - Все в нашей жизни зависит от вас, вы наполняете окружающий нас мир добром и светом, а любимый дом – уютом и теплом. Своей заботой о семье и детях вы создаете мужчинам самый надежный тыл.
Вы даете жизнь и оберегаете ее - в этом ваша огромная заслуга, ваш великий труд. В то же время трудно назвать отрасль производства, бизнеса, жизни города, в которой женщины не играли бы активную, а то и ключевую роль. Такие сложные и ответственные сферы, как здравоохранение, социальная защита, образование, культура, почти полностью держатся на ваших плечах. Зачастую и ценные общественные инициативы исходят именно от женщин. Велик ваш вклад в достижения, которыми по праву гордится Нижний Тагил. Имена тагильчанок, добившихся выдающихся результатов в труде, творчестве, спорте, известны далеко за пределами родного города.
Дорогие женщины, с праздником вас! Здоровья вам, праздничного настроения, семейного благополучия и всего самого доброго. А мы, мужчины, должны все сделать для того, чтобы у вас было больше поводов чувствовать себя по-настоящему счастливыми
Глава Нижнего Тагила, Сергей Носов.
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