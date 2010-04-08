Цены на жилье в России до конца года могут вырасти на 5%

Такая информация содержится в отчете агентства «Рынок жилья и ипотечного кредитования: итоги 2009 года». «Ожидается, что замедление темпов падения рынка жилья, начавшееся во втором полугодии 2009 года, в первом полугодии 2010 года перейдет в фазу стабилизации, поддерживаемую возвращением на рынок части отложенного спроса. Уже со второго полугодия возможен рост цен на жилую недвижимость», — цитирует документ РИА «Новости».