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Цены на жилье в России до конца года могут вырасти на 5%
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Цены на жилье в России до конца года могут вырасти на 5%

8 апреля 2010, 16:00ОбществоArtem
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