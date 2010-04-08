В Пенсионном фонде начал работу колл-центр по программе софинансирования пенсии

Звонок бесплатный для жителей всех регионов. Звонки принимаются круглосуточно, отмечает пресс-служба Фонда. Полную информацию от специалистов ПФР могут получить те, кто уже стал участником программы, и те, кто хочет знать о ней больше, чтобы решить, стоит ли в нее вступать. Также операторы консультируют работодателей. Ведь предприятия также могут участвовать в софинансировании будущих пенсий своих сотрудников, но далеко не все руководители и владельцы компаний знают о преференциях, которые могут получить.