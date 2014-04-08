Только в апреле цены на буровые установки греют!
8 апреля 2014, 14:30ОбществоАнна Владимировна
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В связи с началом сезона буровых работ завод бурового оборудования "ПРОГРЕСС" идет на встречу своим клиентам и снижает цены на буровые установки собственного производства.
В связи с началом сезона буровых работ завод бурового оборудования "ПРОГРЕСС" идет на встречу своим клиентам и снижает цены на буровые установки собственного производства.
В течение 10 дней стоимость буровых установок составляет:
ПРОГРЕСС-23 - 320 000 290 000 рублей
ПРОГРЕСС-61 - 450 000 390 000 рублей
ПРОГРЕСС-95 - 550 000 490 000 рублей
Успевайте! Сезон уже начался!
Подробности акции уточняйте у менеджера по телефону:
8-922-194-03-28
или по электронной почте:
zbo.progress@yandex.ru
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