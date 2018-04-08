Пьяный сосед или хозяин собаки: 1 канал выяснял причину трагедии под Нижним Тагилом

Это событие произошло еще летом 2017 года. Тогда сторожевая собака Валерия насмерть покусала нетрезвого жителя села, который зашел на садовый участок без ведома хозяина. Суд обязал Закирова выплатить жене погибшего 150 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный вред.

В редакцию передачи «Мужское/Женское» Валерий Закиров обратился сам. Редакторы заинтересовались историей мужчины и пригласили его вместе с сыном на съемки в Москву.

В ток-шоу участвовали зоозащитники, врачи, юристы и заводчики собак. Однако, по словам Закирова, на съемках не было ни обсуждения законов, ни мнения специалистов о том, должен ли мужчина выплачивать деньги за моральный вред. Также хозяин собаки рассказал, что часто расплачивается с односельчанами алкоголем за помощь по хозяйству, и в итоге на ток-шоу его обвинили в торговле спиртными напитками.

Александр Гордон постоянно сводил все обсуждение к тому, что я якобы продаю спиртное. Тем экспертам, которые пытались вернуться к вопросу о том, почему я должен платить деньги жене погибшего, попросту не давали слово. Весь выпуск передачи строился именно на этом рассказал Валерий Закиров.

Мужчина также напоминает, что у него на заборе висела табличка, предупреждающая о собаке. Однако нетрезвый сосед все-таки зашел на его территорию.

Сейчас мужчина намерен подать апелляционную жалобу и обратиться в общественные приемные уральских депутатов, так как небольшая пенсия не позволяет ему выплатить всю назначенную судом сумму, пишет ИА «Все новости».