В Нижнем Тагиле горит пилорама на Восточном шоссе
Сегодня, 20:49ОбществоФото: ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО
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Вечером 8 апреля в Нижнем Тагиле на Восточном шоссе, 21 загорелась пилорама.
Сюжеты: Нижний Тагил
Очевидцы заметили возгорание около 20.00. Пламя охватило площадь за зданием, где расположено ООО «ТехноНиколь».
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Как рассказали TagilCity.ru в отделе надзорной деятельности, на площади 150 квадратных метров горят пиломатериалы. В данный момент ведутся работы по устранению возгорания.
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