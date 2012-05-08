Как и когда перекроют улицы Нижнего Тагила на 9 мая? (СХЕМЫ)

Как рассказал начальник нижнетагильской ГИБДД Анатолий Чернов, 9 мая добраться, к примеру, с Вагонки на Гальянку можно будет по такому маршруту: Индустриальная, Циолковского, Серова, Островского, Челюскинцев. Напомню, по данным ГИБДД, 9 мая с 07.30 часов до окончания массовых мероприятий закрыты для проезда будут вот эти улицы: