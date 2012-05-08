Как и когда перекроют улицы Нижнего Тагила на 9 мая? (СХЕМЫ)
8 мая 2012, 13:26ОбществоВалерия Лошкарева
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В ГИБДД назвали схему транзитного движения 9 мая. Напомним, в связи с Парадом Победы и демонстрацией центр Нижнего Тагила станет пешеходной зоной. Как ожидается, перекрыты улицы будут уже с 7.30. А на Вагонке – с 15.30.
Как рассказал начальник нижнетагильской ГИБДД Анатолий Чернов, 9 мая добраться, к примеру, с Вагонки на Гальянку можно будет по такому маршруту: Индустриальная, Циолковского, Серова, Островского, Челюскинцев. Напомню, по данным ГИБДД, 9 мая с 07.30 часов до окончания массовых мероприятий закрыты для проезда будут вот эти улицы:
9 мая с 15.30 часов до окончания районной манифестации, посвященной Дню Победы, по проспекту Вагоностроителей на участке от дома № 8 до проспекта Дзержинского, по проспекту Дзержинского на участке от проспекта Вагоностроителей до проспекта Ленинградский.
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