СМИ: РЖД могут повысить тарифы на перевозку нефтеналивных грузов на 6%

Теперь решение - за президентом РФ Владимиром Путиным, отмечают собеседники издания.

Индексация тарифов на нефтеналивные грузы принесет РЖД дополнительные 12 млрд рублей. Но это не выведет монополию из минуса - ее убыток по итогам года может составить 25 млрд рублей. Компенсировать оставшуюся часть средств монополии придется самостоятельно.

Как ранее сообщал ИТАР-ТАСС, 9 апреля президент РЖД Владимир Якунин сообщил, что из-за неиндексации тарифа на перевозку нефти компания впервые получила убыток в 16 млрд рублей в первом квартале 2014 года. По его словам, неиндексация тарифа на перевозку нефти и нефтепродуктов привела к тому, что доходный бюджет компании сократился на 6,6%.

И сегодня Минэкономразвития признает, что это явилось фактором, который привел нас к тому, что первый квартал текущего года компания впервые за всю историю своего существования закончила с убытком 16 млрд рублей сказал Якунин.

Нефтяники выступают против индексации тарифов на перевозку нефти.

Чем нефтяная отрасль хуже других? Нам кажется несправедливым, что РЖД хочет компенсировать выпадающие доходы только за счет роста тарифов для нефтяников. У нефтяных компаний растут акцизы, обсуждается опережающий рост пошлин на темные нефтепродукты. При этом правительство требует ускорить модернизацию мощностей. Чтобы выполнить эту задачу на фоне роста налогов и издержек, нефтяники будут вынуждены повышать цены на топливо. И, возможно, придется сокращать объемы переработки, что автоматом ведет к сокращению платежей в бюджет рассказал «Ведомостям» источник в одной из нефтяных компаний.