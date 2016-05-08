В этом году в Свердловской области впервые доверят дронам предотвращение лесных пожаров
8 мая 2016, 13:20ОбществоПавел Щербина
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Патрулировать леса Свердловской области государственные службы будут с помощью беспилотного летательного аппарата.
Сюжеты: Нижний Тагил
Этот способ мониторинга лесопожарной обстановки будет впервые применяться в Свердловской области, сообщает «Областная газета», ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Свердловской области.
Особое внимание при мониторинге будет обращаться на территории Свердловской области, где действует противопожарный режим. На таких территориях запрещается разводить костры. Нарушителям, которых заметит дрон, придётся выплачивать крупные денежные штрафы.
В настоящее время МЧС ставит своей задачей с помощью дрона охватить максимальную территорию, включающую частные сектора, лесной фонд и прибрежную зону на контролируемых территориях Свердловской области.
© Эрик Х., TagilCity.ru
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