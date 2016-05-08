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В этом году в Свердловской области впервые доверят дронам предотвращение лесных пожаров
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В этом году в Свердловской области впервые доверят дронам предотвращение лесных пожаров

8 мая 2016, 13:20ОбществоПавел Щербина
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