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Экс-замначальника колонии Краснотурьинска оштрафован на 300 тыс. за мошенничество
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Экс-замначальника колонии Краснотурьинска оштрафован на 300 тыс. за мошенничество

8 мая, 19:45Общество
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