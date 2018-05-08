Лучшие псы будут определены на турнире по служебному собаководству в Нижнем Тагиле
8 мая, 23:05Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
19 мая Нижний Тагил примет пятый турнир по служебному собаководству на стадионе «Юность». Мероприятие будет посвящено Герою России, кинологу 12 отряда спецназа «Урал» Василию Юрьеву.
Главными участниками турнира в Нижнем Тагиле станут четвероногие. Им предстоит сразиться в нескольких номинациях по курсу послушания, показать навыки дрессировки.
Владельцев собак приглашают принять участие в конкурсе-ринге «Лучшие друзья». Задача хозяев - презентовать домашнего любимца, интересно рассказав о нем или показав трюк.
Параллельно с основными соревнованиями выберут лучшие детские рисунки домашних питомцев. Порадуют тагильчан профессиональные выступления служебных собак, полевая кухня.
Свое мастерство в исполнении служебного долга покажут спецназовцы.
Связаться с организаторами для участия в турнире можно до 12 мая по телефону 8-912-654-87-87, сообщает
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей