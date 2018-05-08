Лучшие псы будут определены на турнире по служебному собаководству в Нижнем Тагиле

Главными участниками турнира в Нижнем Тагиле станут четвероногие. Им предстоит сразиться в нескольких номинациях по курсу послушания, показать навыки дрессировки.

Владельцев собак приглашают принять участие в конкурсе-ринге «Лучшие друзья». Задача хозяев - презентовать домашнего любимца, интересно рассказав о нем или показав трюк.

Параллельно с основными соревнованиями выберут лучшие детские рисунки домашних питомцев. Порадуют тагильчан профессиональные выступления служебных собак, полевая кухня.

Свое мастерство в исполнении служебного долга покажут спецназовцы.

Связаться с организаторами для участия в турнире можно до 12 мая по телефону 8-912-654-87-87, сообщает