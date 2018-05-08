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Ветераны ВОВ в России получат по 10 тыс. рублей ко Дню Победы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ветераны ВОВ в России получат по 10 тыс. рублей ко Дню Победы

8 мая, 20:25Общество
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