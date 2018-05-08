Ветераны ВОВ в России получат по 10 тыс. рублей ко Дню Победы

Указ о назначении выплаты в размере 10 000 рублей издал глава РФ Владимир Путин. Выплата назначена ветеранам ВОВ – гражданам РФ, постоянно проживающим на территории России и прибалтийских бывших союзных республик.

Дополнительно, учитывая заслуги старшего поколения в победе в Великой Отечественной войне, президентом России 5 апреля принято решение о выплате ежегодно, а не только в юбилейные годы, единовременной выплаты инвалидам и участникам Великой Отечественной войны из расчета 10 тысяч рублей подчеркнула заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова.

Выдавать деньги будут в мае-июне 2018 года. Президент поручил министерствам обеспечить достаточное финансирование, а также разработать и осуществить процедуру начисления и получения выплаты.

Дополнительной выплатой в указанные сроки будут обеспечены более 10 780 военных пенсионеров, сообщает Interfax.