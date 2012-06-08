Акция «Издать книгу летом 2012!» - господа поэты-писатели, успеваем!

Как сообщает пресс-служба Центральной городской библиотеки,совершенно бесплатно будет возможно издание книги в авторской редакции. КодISBN также будет присвоен бесплатно, но регистрировать книгу в книжной палатепридется уже за счет средств автора. Ваше произведение также предлагаетсяпродавать в электронном виде на сайте amazon.com и размещать винтернет-магазине irisbook.ru (здесь стоимость услуги составит 5000 рублей вгод).

Исходные материалы книги издатели ждут от авторов втекстовом редакторе, отформатировать который должен сам писатель. При этом возможныплатные услуги по корректуре, литературному редактированию, дизайну и верстке.

Отметим, что стоимость любой отпечатанной книги по акции вмагазине будет составлять 200 рублей и более, а в электронном виде будет неменьше 30 рублей.

Все подробности акции, а также заявку на участие вы можетеполучить по почте izdatsu@gmail.com.