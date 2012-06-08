На Циолковского-Мира в Нижнем Тагиле начались работы по замене ливневки
8 июня 2012, 18:46Общество
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Сегодня в центре Нижнего Тагила начались работы по замене ливневой канализации.
Об этом на своем сайтесообщает ОД «Тагил без ям». По данным общественного движения, на перекрестке Мира-Циолковского перекрыт сквозной проезд и затруднены повороты. При этом схемы объезда на дороге отсутствуют.
Из-за работ периодически появляется большая пробка на улице Пархоменко от проспекта Мира до улицы Циолковского. Затруднение автомобильного проезда обуславливается еще и тем, что из-за перекрытия Октябрьской революции увеличилась нагрузка на Пархоменко и Мира. Председатель «Тагил без ям» Никита Чапурин добавляет, что затруднено также движение по улице Победы от Пархоменко до Мира.
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