В новом ресторане «Da Vinchi» завтра выступит лучший саксофонист в Нижнем Тагиле
8 июня 2012, 15:08ОбществоВалерия Лошкарева
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В ресторане «Da Vinchi» в эту субботу, 9 июня, открывается новая развлекательная шоу-программа.
С 10 часов вечера для гостей ресторана будет играть живая музыка. Для влюбленных сыграет лучший саксофонист в городе. Также в программе вечера игра на скрипке, восточные танцы и стриптиз для мужчин и женщин!
Кроме того, мы делаем самую лучшую итальянскую пасту в Нижнем Тагиле. Приходите и оцените старания нашего шеф повара! У нас самые демократичные цены и огромный выбор блюд итальянской и японской кухни рассказывает руководство «Da Vinchi» .
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