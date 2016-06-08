В Нижнем Тагиле прошел конкурс «Лучший по профессии-2016» среди пожарных

Главная цель соревнования - повышение уровня профессионального мастерства и укрепление служебной дисциплины. Во время конкурса определяются лучшие представители профессии, готовые поделиться наработанным опытом. Смотр имеет большую популярность среди личного состава. Большинство участников готовятся к нему заблаговременно: штудируют нормативную базу и неустанно совершенствуют свою физическую подготовку.

В рамках соревнования борцы с огнем выполняли нормативы по физической и пожарно-строевой подготовке, а также сдавали зачеты по теоретическим знаниям. Борьба была сложной. Участники оказались достойными соперниками друг другу, показав высокий уровень теоретических знаний и практических навыков.