В Нижнем Тагиле прошел конкурс «Лучший по профессии-2016» среди пожарных
В Нижнем Тагиле состоялся ежегодный смотр-конкурс «Лучший пожарный» и «Лучший начальник караула». Участие в нем принимали сотрудники 6 пожарно-спасательных частей девятого отряда федеральной противопожарной службы.
Главная цель соревнования - повышение уровня профессионального мастерства и укрепление служебной дисциплины. Во время конкурса определяются лучшие представители профессии, готовые поделиться наработанным опытом. Смотр имеет большую популярность среди личного состава. Большинство участников готовятся к нему заблаговременно: штудируют нормативную базу и неустанно совершенствуют свою физическую подготовку.
В рамках соревнования борцы с огнем выполняли нормативы по физической и пожарно-строевой подготовке, а также сдавали зачеты по теоретическим знаниям. Борьба была сложной. Участники оказались достойными соперниками друг другу, показав высокий уровень теоретических знаний и практических навыков.
Лучших из лучших определило количество набранных баллов. Победителями стали представители личного состава 11 пожарно-спасательной части 9 отряда федеральной противопожарной службы: начальник караула Грехов Алексей и пожарный Свидерский Евгений.
Триумфаторам предстоит представлять 9 отряд федеральной противопожарной службы на областном конкурсе в Екатеринбурге.
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