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В Нижнем Тагиле прошел конкурс «Лучший по профессии-2016» среди пожарных
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле прошел конкурс «Лучший по профессии-2016» среди пожарных

8 июня 2016, 09:45Общество
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