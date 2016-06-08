В Свердловской области уволена начальница отделения почтовой связи, работу которой проверяет полиция из-за жалоб граждан

УФПС Свердловской области сообщает, что по данному факту начато служебное расследование в отношении организации работы ОПС Верхняя Салда 3. Начальник ОПС Верхняя Салда 3 уволена. УФПС Свердловской области оказывает все необходимое содействие правоохранительным органам. Материалы служебного расследования готовятся к передаче в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела сообщила руководитель направления по корпоративным коммуникациям ФГУП «Почта России» Анна Первушина.

Представители «Почты России» заверяют, что компания предпринимает все меры для того, чтобы сделать невозможным повторение подобных инцидентов в будущем:

В целях предотвращения подобных инцидентов во всех почтамтах области проводятся профилактические мероприятия, начались внеплановые проверки. Для оперативного контроля за доставкой пенсий в филиале действует горячая линия: (343) 382-16-62, 8 (922) 120-88-00.