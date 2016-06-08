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В Свердловской области уволена начальница отделения почтовой связи, работу которой проверяет полиция из-за жалоб граждан
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Свердловской области уволена начальница отделения почтовой связи, работу которой проверяет полиция из-за жалоб граждан

8 июня 2016, 15:45ОбществоПавел Щербина
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