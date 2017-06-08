Открытие магазина «НОРД» в Нижнем Тагиле:праздничные скидки на технику до 50%!

Только с 08 по 13 июня, в честь открытия нового фирменного магазина бытовой техники и электроники «НОРД» по адресу: ул. Юности, 16 ТЦ «Реал» у вас будет возможность приобрести качественную и современную технику за полцены! Не упустите шанс существенно сэкономить!

Так, например, для ценителей качественного изображения будет интересен LED телевизор Philips диагональю 81 см. с красочной картинкой и хорошим звуком. Его стоимость в дни открытия магазина – всего 13 990 рублей.

Отличным помощником для любой хозяйки станет пылесос LG мощностью 1600 Вт. его стоимость, с учетом скидки в честь открытия, лишь 3 990 рублей.

А вместительный холодильник INDESIT высотой 167 см и объемом278 литров, обойдется вам в новом магазине «НОРД» в дни акции – за 12 990 рублей.

Эти и другие товары ждут вас в течение нескольких дней по самым выгодным ценам! Просто приходите в новый магазин «НОРД», выбирайте покупки, отмеченные специальными акционными ценниками, и приобретайте их со скидкой!

НОРД – это, прежде всего, гарантия надежности. Уже более 20 лет сеть магазинов НОРД радует своих покупателей широким ассортиментом товаров, отличным сервисом и очень низкими ценами. Приветливые консультанты приятно удивят вас своим профессионализмом, проверят качество товара, помогут оформить доставку, и, если это необходимо, получить кредит на покупку на самых выгодных условиях.

Впрочем, вы сами оцените все преимущества нового магазина «НОРД» в дни открытия– 08 по 13 июня по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Юности, 16 ТЦ «Реал»

Обращаем ваше внимание на то, что предложение распространяется не на весь ассортимент товара, количество товаров ограничено, поэтому рекомендуем поторопиться.

Более подробные сведения о проводимой акции вы сможете узнать, позвонив по бесплатному номеру 8-800-2000-787.