Спасавшийся от пьяного мужчины с камнем ребенок попал под колеса авто в Среднеуральске

По всей видимости, компания детей играла у одного из местных магазинов. Мальчишки кидались камнями в нетрезвого прохожего, что привело его в бешенство, пишет местное издание «8 Район». Мужчина стал также кидать камни и даже погнался за детьми.

Один из ребят, спасаясь, выбежал на проезжую часть и попал под автомобиль. Женщина за рулем Lada Priora среагировала, однако мальчик всё же получил несколько ссадин на руках и ногах. Школьник от скорой отказался.

Сотрудники дорожной полиции побывали на месте аварии. Они встретили того самого мужчину, который теперь уже угрожал прохожим, а потом попытался скрыться. Однако в итоге он всё равно оказался в отделе полиции.