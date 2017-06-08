«Так поступил бы каждый»: сотрудник ДПС в Нижнем Тагиле рассказал о спасении человека из пожара (ФОТО, ВИДЕО)

Возгорание жилого дома произошло в ночь с 30 на 31 мая в частном секторе Дзержинского района Нижнего Тагила на улице Глеба Успенского.

Пламя быстро охватило большую часть дома и прилегающего участка, а также успело перекинуться на соседний дом. Жертв удалось избежать благодаря своевременному вмешательству сотрудников правоохранительных органов – стажера Кирилла Никифорова, стажера Николая Абаренова и лейтенанта Даниила Лаптева (на фото ниже слева направо).

Внимание полицейских привлекли видимые издалека языки пламени, а также крики о помощи. Срочно прибыв к месту пожара, сотрудники узнали от соседей, что в горящем помещении все еще находится хозяин дома. Поэтому Кирилл Никифоров разбил окно, нашел и разбудил крепко спящего мужчину и помог ему выбраться наружу.

Журналисты TagilCity.ru выехали на место происшествия, где им удалось поговорить с местным жителем и очевидцем события Сергеем:

Один из полицейских разбил стекло в окне. А затем разбудил владельца дома. Хозяин так крепко спал, что даже не понял, что весь его дом объят огнем. Именно вмешательство этого парня помогло спасти жизнь несчастному рассказал журналистам Сергей.

Редакция портала TagilCity.ru пообщалась и с одним из героев – Кириллом Никифоровым:

Мне кажется, на нашем месте так поступил бы абсолютно каждый правильно воспитанный человек. Независимо от того, сотрудник полиции он или просто обычный гражданин отметил Кирилл в разговоре с журналистами.

Кирилл также является студентом факультета спорта и безопасности жизнедеятельности. О Кирилле TagilCity.ru рассказал его непосредственный научный руководитель – заместитель декана факультета спорта и безопасности жизнедеятельности НТГСПИ, Алексей Викторович Неймышев:

Кирилл учится на факультете спорта и безопасности жизнедеятельности, уже на 4-ом курсе, является старостой. За время учебы проявил себя как очень отзывчивый и неравнодушный человек! Имеет авторитет в группе, в тоже время очень компанейский парень! Кирилл во время учебы работал в школе учителем, наверное, и это тоже сделало его человеком, готовым придти на помощь отметил Алексей Неймышев.