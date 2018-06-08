Рабочие Баранчинского завод объявили забастовку до полной выплаты заработной платы
28 мая более 60 трудящихся Баранчинского электромеханического завода устроили забастовку, которая продлится до погашения предприятием долга по зарплате.
Рабочие завода составили письменное обращение к руководству, в котором они настаивают на полной выплате заработной платы за период с середины февраля до конца мая 2018 года.
А что нам делать? У нас дети, семьи. Их нужно кормить. Труд у нас тяжелый, все делаем вручную. Катушки на барабаны двигателей наматываем каждый день, все вручную, по старинке. У нас зарплаты не высокие, мы «сдельщики», а вот «тарифники» - у них больше, но они тоже также не получают зарплату больше 3 месяцев сообщил один из участников акции.
Также рабочие ждут обещанного губернатором Куйвашевым переоснащения и ремонта цехов.
Кроме того, трудящиеся направили петицию на прямую линию Президента РФ, которая состоялась 7 июля 2018 года, которая подкреплена видео разговора с директором завода. В случае, если долги так и не будут погашены, видео попадет в Интернет, сообщает «Мой город».
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