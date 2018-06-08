Рабочие Баранчинского завод объявили забастовку до полной выплаты заработной платы

А что нам делать? У нас дети, семьи. Их нужно кормить. Труд у нас тяжелый, все делаем вручную. Катушки на барабаны двигателей наматываем каждый день, все вручную, по старинке. У нас зарплаты не высокие, мы «сдельщики», а вот «тарифники» - у них больше, но они тоже также не получают зарплату больше 3 месяцев сообщил один из участников акции.