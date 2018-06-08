Тагильские силовики могут ограничить общение со СМИ из-за ЧМ-2018 в Екатеринбурге

По информации от собеседников редакции, с начала июня пресс-службы управления внутренних дел по всей России отказываются от оперативного предоставления информации по вопросам чрезвычайных происшествий или проверок. При этом многие ссылаются на мораторий информирования по указанию свыше.

В УВД мало комментируют, про ДТП в ГИБДД – тоже нехотя говорят. Якобы, были даны указания, что все идет через УВД. Так называемые определенные мероприятия, с которыми представители служб связывают лимит на информирование, – это грядущий чемпионат по футболу, больше играть в молчанку не из-за чего говорят собеседники.

В пресс-службе ГУВД области TagilCity.ru сообщили, что никаких обстоятельств, которые бы послужили причиной моратория для раскрытия и предоставления информации, - нет.

С обычными комментариями для понимания у нас никогда проблем не было и не будет. Никаких важных и чрезвычайных обстоятельств, которые не позволяли бы помочь в подготовке журналистского материала - нет. Ни в какой службе у нас не может быть каких-то глобальных тайн, которые мы рано или поздно не смогли бы прокомментировать. Если сиюминутно прокомментировать не можем – значит, есть этому какие-то объяснения пояснил начальник пресс-службы ГУВД Свердловской области Валерий Горелых.

Валерий Горелых, начальник пресс-службы ГУВД Свердловской области

Было отмечено, что на все вопросы, которые касаются органов внутренних дел, ответы будут даны по письменным запросам в сроки согласно закону о СМИ. Ранее подобные комментарии пресса получала оперативно по звонку специалисту компетентных служб.