Работы лауреатов конкурса «Уроки победы» представили на фестивале «Красная площадь»

Презентация сборника прошла в рамках книжного фестиваля «Красная площадь» 8 июня. В мероприятии приняли участие ответственный секретарь Российского исторического общества Андрей Петров, исполнительный директор фонда «История Отечества» Константин Могилевский и вице-президент Группы компаний «Просвещение» Виктория Копылова.

Международный конкурс методических разработок «Уроки Победы» был организован Министерством просвещения РФ, Российским историческим обществом и Группой компаний «Просвещение». Участниками регионального этапа стали около 15 тыс. человек – учителей, методистов, воспитателей, заместителей директоров по воспитательной работе и других педагогов из 9,3 тыс. образовательных организаций. Были представлены все российские регионы и 25 зарубежных стран. Все разработки находятся в открытом доступе для учителей, учеников, родителей и всех желающих на сайте конкурса.

«В конкурсе мог принять участие любой педагог вне зависимости от преподаваемого предмета. Были предложены разные номинации, и самыми популярными стали «Лучший классный час», «Лучший социальный школьный проект» и «Лучший урок истории». Работы, вошедшие в итоговый электронный сборник, – это маленькие шедевры, которые еще долго будут служить школе», – рассказал ответственный секретарь Российского исторического общества Андрей Петров.

Методические разработки посвящены самым разным темам, связанным с Великой Отечественной войной, – например, как во время войны людям помогали собаки, в чем заключалась работа шифровальщиков. В номинациях «Лучший музыкальный урок» и «Лучший урок изобразительного искусства» больше всего разработок было посвящено блокаде Ленинграда.

«Мы выпустили сборник к 9 мая. За оставшиеся две-три недели до конца учебного года его скачали более 90 тыс. человек, и это очень высокий показатель. Конкурс показал, что педагоги организуют изучение темы Великой Отечественной войны не только на уроках, но и во внеурочной деятельности – отсюда большой интерес к номинациям, не связанным с конкретными предметами», – отметила вице-президент Группы компаний «Просвещение» Виктория Копылова.

Спикеры выразили надежду, что долгожданный финал конкурса пройдет этой осенью. Ожидается, что в нем смогут принять участие 33 победителя отборочного тура федерального этапа – по три финалиста в каждой из 11 номинаций.