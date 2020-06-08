Владимир Путин: изменения в Конституцию рассчитаны на годы вперед
Президент России Владимир Путин уверен в длительности действия предложенных для выбора конституционных поправок, напрямую касающихся социальной сферы.
В ходе онлайн-совещания со специалистами социальной сферы российский лидер назвал постоянными такие нравственные установки, как сострадание, взаимопомощь и милосердие. По его словам, закономерным представляется акцентирование внимания при обсуждении пакета конституционных поправок именно на социального рода справедливости. Он указал, что изменения гарантируют адресную социальную помощь - обязательную ежегодную индексацию пенсий и пособий. При этом нижний предел размера оплаты труда, на базе которого рассчитывается преимущественное количество выплат, не может устанавливаться ниже прожиточного минимума. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что, со слов Путина, нормы прямого действия должны работать на годы вперед. Таким образом люди будут твердо убеждены в своей защищенности в будущем.