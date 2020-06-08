Владимир Путин: изменения в Конституцию рассчитаны на годы вперед

В ходе онлайн-совещания со специалистами социальной сферы российский лидер назвал постоянными такие нравственные установки, как сострадание, взаимопомощь и милосердие. По его словам, закономерным представляется акцентирование внимания при обсуждении пакета конституционных поправок именно на социального рода справедливости. Он указал, что изменения гарантируют адресную социальную помощь - обязательную ежегодную индексацию пенсий и пособий. При этом нижний предел размера оплаты труда, на базе которого рассчитывается преимущественное количество выплат, не может устанавливаться ниже прожиточного минимума. Об этом пишет ТАСС.