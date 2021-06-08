Платежи по РОП могут попасть под контроль российского экологического оператора

ППК «Российский экологический оператор» планируют назначить ответственной за контроль над платежами по экологическому сбору. Поправки в закон «Об отходах производства и потребления» вынесены на рассмотрение общественности.

Издание сообщает, что при одобрении поправок в РФ создадут специальную информационную систему, которая будет использоваться для контроля за платежами по экосбору, а также позволит сделать работу отрасли более прозрачной. Кроме этого, планируется создание реестров товаров, упаковки, производителей и импортеров, пишет сайт телеканала «360». Проект закона опубликован на официальном портале правовой информации. На обсуждение его вынесло Министерство природных ресурсов и экологии. Разработкой занимались специалисты профильного ведомства совместно с сотрудниками ППК РЭО. Законопроект вносит поправки в систему расширенной ответственности производителей. О том, для чего нужны изменения, рассказал глава «Российского экологического оператора» Денис Буцаев. Он считает, что такое решение позволит сделать отрасль обращения с ТКО более прозрачной, а также повысить собираемость платежей по экосбору. При этом тариф для физических лиц будет оптимизирован. По словам Буцаева, сейчас сборы за услугу по обращению с ТКО от физических лиц ежегодно составляют сто девяносто три миллиарда рублей, а от юридических — чуть больше трех с половиной миллиардов рублей. Глава РЭО считает, что это несправедливо и исправить ситуацию поможет внедрение электронной системы, которая обеспечит прозрачность сбора платежей. При этом РЭО будет контролировать систему и все платежи, которые через нее проходят, а также анализировать отчетность и направлять уведомления в Росприроднадзор. Необходимо отметить, что ранее именно это ведомство отвечало за контроль по платежам за экосборы. Вся отчетность и уплата экологического сбора будут проводиться через ЕГИС УОИТ, что позволит обеспечить сквозной контроль. В системе дополнительно будет пять реестров: производителей товаров; импортеров товаров; товаров; упаковки товаров; реестр лиц, осуществляющих обращение с отходами. Товары и упаковка, которые не внесли в ЕГИС УОИТ, запретят продавать с 2024 года. Проект закона проясняет, кто и как отчитывается по РОП, какие твердые коммунальные отходы утилизируются в рамках системы. Законопроект утверждает 100% норматив на упаковку и ежегодное 10% увеличение нормативов для товаров, а также определяет, когда наступает ответственность для производителей (со дня постановки на бухгалтерский учет) и для импортеров (со дня выпуска таможней). Собранные платежи по экологическому сбору позволят сформировать фонд РОП, управлять которым будет ППК РЭО. Новые правила начнут работать со следующего года. Обсуждение концепции расширенной ответственности производителей проходило на площадке Правительства России в составе рабочей группы, в которую вошли представители профильных ведомств, ассоциаций товаропроизводителей и предприятий из отрасли обращения с отходами.

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