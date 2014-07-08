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Тагильчане проголосовали за «Светлый город»: необходимо построить новую сеть в 89 километров
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчане проголосовали за «Светлый город»: необходимо построить новую сеть в 89 километров

8 июля 2014, 12:25ОбществоCorey
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