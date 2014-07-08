Тагильчане проголосовали за «Светлый город»: необходимо построить новую сеть в 89 километров

Константин Захаров заместитель Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству обосновал участникам слушаний необходимость проведения указанных работ и одобрения осуществления закупки данного контракта, основной целью которого является строительство и последующее обслуживание новых светоточек в системе городского освещения.

В настоящее время в Нижнем Тагиле существует 77 дорог общего пользования без системы освещения. Требуется протянуть новую сеть длиной 89 километров. Дефицит светоточек составляет 3100 единиц. Более 15,5 тысяч наружных светильников с устаревшими ртутными лампами. Свыше 9,3 тысяч железобетонных и деревянных опор имеют значительный уровень износа. Из-за высокого энергопотребления наружное освещение в ночное время отключается.

Планируется, что модернизация сети наружного освещения в первую очередь позволит улучшить качество освещенности, снизить количество ДТП на дорогах на 30% и аварий с участием пешеходов, велосипедистов и мотоциклистов на 68%. За счет применения современных узлов учета коммунальных ресурсов, организации прозрачной системы платежей, включения и отключения системы, учитывающего продолжительность светового дня и погодных факторов, должно произойти снижение платы за потребленную электроэнергию. Еще одним итогом, по мнению разработчиков проекта, станет улучшение восприятия городской среды и повышение комфортности для граждан.

Согласно содержанию контракта жизненного цикла на этапе проектирования и строительства инвестор вложит собственные и заемные средства в реализацию проекта модернизации. Например, Сбербанк России в настоящий момент рассматривает свое участие в этом проекте, как пилотном по федеральному закону ФЗ-44. В дальнейшем в процессе эксплуатации он сможет вернуть вложенные деньги на условиях государственно-частного партнерства в течение 25 лет.

Большинством голосов принято решение одобрить данный проект.