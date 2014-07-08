ТОП-менеджеры «МегаФона» стали продавцами-консультантами в салонах

По мнению руководства «МегаФона», доскональное знание того, что действительно важно абонентам оператора, что их волнует больше всего, позволит компании повысить уровень обслуживания клиентов и привлекательность предлагаемых услуг. Наряду с тем, что топ-менеджеры оператора советовали абонентам какие тарифные планы и услуги лучше выбрать, директора также сами задавали вопросы клиентам, чтобы узнать насколько абоненты довольны качеством связи и скоростью мобильного интернета. Ведь такая обратная связь – ориентир для дальнейшего развития сети.

Как объяснили руководители, «МегаФон» стремится стать лучшим оператором для клиентов. Именно поэтому для каждого топ-менеджера очень важно было узнать то, с чем приходит в офис абонент, а еще важнее - с чем он уходит: решен ли вопрос, с которым человек обратился в салон связи. Топ-менеджеры смогли вживую услышать пожелания клиентов, и напрямую принять участие в решении сложностей. Также благодаря своему экспертному взгляду со стороны, руководители смогли детально разобраться в бизнес-процессах клиентского сервиса, чтобы обслуживание в офисах всегда было «на высоте».

Проанализировав обращения абонентов, топ-менеджеры «МегаФона» на Урале составили ТОП-5 выводов - рекомендаций для улучшения клиентского сервиса в салонах связи на территории Екатеринбурга и городов Свердловской области. Впервые публикуем их для наших читателей.

1. «Конфликт поколений»: 3G или 4G

Директор по эксплуатации сети Владимир Карпенко:

Я обратил внимание на то, что многие абоненты не понимают, в чем разница между технологиями 3G и 4G, поэтому наши консультанты будут дополнительно рассказывать об этом людям, объяснять в чем преимущество каждого из стандартов связи. Главное отличие: сeть 4G рабoтает в интернете в 10 раз быстрee, чeм 3G. Чтобы отправлять-получать почту и читать новости достаточно 3G скорости. Но для работы с «тяжелыми» файлами, просмотра видео онлайн в хорошем качестве - гораздо удобнее 4G связь. Хотя, разумеется, сеть третьего поколения еще не исчерпала свои возможности, и мы ее развиваем в городах области.

2. Учиться, учиться и еще раз учиться!

Административный директор Александр Танич:

Работа консультантов – это постоянное изучение нового, ведь «МегаФон» часто разрабатывает и внедряет новые услуги, предлагает современные тарифы и опции. В салоне, в котором я работал, применяется интересная методика обучения сотрудников. Каждое утро управляющий салона начинает с викторины – различные вопросы касаются новинок компании. Так консультанты всегда на острие прогресса, могут ответить на любой вопрос клиентов. Такую практику можно распространить и на другие наши салоны для усовершенствования сервиса и качества обслуживания абонентов. Приглашаем абонентов обращаться к нашим консультантам в салонах для получения ответов на все интересующие вопросы по услугам связи.

3. «Без меня, меня не женят…» или честность всего дороже

Руководитель по новым услугам Антон Ведерников:

Многие клиенты обращаются к консультантам с вопросом куда списались деньги со счета. Мы рекомендуем абонентам всегда быть внимательными при выходе в интернет, не переходить по сомнительным ссылкам – это может привести к подключению нежелательных услуг. Наши клиенты всегда могут обратиться в справочную службу по номеру 0500 и узнать обо всех услугах. Бесплатно получить информацию о своих подписках теперь также можно через USSD-запрос при помощи следующей комбинации *505# с мобильного телефона, или отправив с SMS с текстом «инфо» на номер 0500.

4. Делись опытом! Сотня советов не заменит пары опытных рук

Не каждый знает, что наши консультанты могут «обучать» абонентов как полноценно использовать гаджеты. В салонах «МегаФон» есть сотрудники «МегаГуру», которые рассказывают посетителям о новых устройствах, помогают настраивать купленные смартфоны, электронную почту, приложения. И что самое главное, для посетителей все предоставляемые услуги по настройке в салонах «МегаФон» совершенно бесплатны отметил Евгений Мельников, руководитель по предотвращению мошенничества и потерь доходов.

5. Даешь терминал оплаты в каждый салон!

Я заметил, что все большему количеству людей удобно производить оплату услуг мобильной связи не наличными средствами, а банковской картой. Для удобства абонентов в ближайшее время в наших салонах мы установим новые терминалы: клиенты смогут производить оплату мобильного счета с помощью банковской карты. В целом, в терминале будет представлен более широкий набор услуг, который будет корректироваться в зависимости от запросов абонентов отметил директор компании «МегаФон Ритейл» на Урале Егор Заречнев.

К слову, директор компании «МегаФон Ритейл» на Урале, начинал свою карьеру именно консультантом в салоне связи.

За это время наши клиенты очень изменились: стали требовательнее к уровню сервиса и знаний сотрудников, если раньше они смотрели на продавца в салоне как на единственного в своем роде эксперта, то теперь они сами многое знают о нашем продукте, и продавец им нужен, чтобы разобраться в более тонких и неочевидных деталях. Несколько раз в год я работаю продавцом в салоне и всегда отмечаю для себя что-то новое признался Егор Заречнев.