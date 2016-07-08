Металлические шкафы с надписью «вещественные доказательства» стояли возле отдела полиции №21 Нижнего Тагила (ФОТО)

Очень странно видеть бесхозными железные шкафы с вещественными доказательствами, оставленные бесхозными в центре города. Такой шкаф, конечно, никто не украдёт (не поднимет), но там могут храниться документы, от которых зависит чья-то судьба поделился читатель Иван.

Журналисты TagilCity.ru побывали на месте и поговорили с дежурным об оставленных на улице шкафах. Женщина-полицейский пояснила, что шкафы пусты и в них нет никаких вещественных доказательств.

Все вещественные доказательства находятся в хранилище под надёжной охраной заверила дежурная.

Утром 8 июля в 8:50 шкафов около отделения уже не было. Пресс-служба УВД пояснила, что шкафы выносились на улицу для покраски:

Архивные шкафы из отделения полиции №21 ошкурили, покрасили и занесли обратно. Они были вынесены затем, чтобы покрасить их на улице, а не в помещении.

В полиции заверили, что на момент покраски шкафы были пусты и документов, от которых могла бы зависеть чья-то судьба, в них не содержалось.