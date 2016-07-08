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Металлические шкафы с надписью «вещественные доказательства» стояли возле отдела полиции №21 Нижнего Тагила (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Металлические шкафы с надписью «вещественные доказательства» стояли возле отдела полиции №21 Нижнего Тагила (ФОТО)

8 июля 2016, 14:45ОбществоПавел Щербина
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