Роспотребнадзор Екатеринбурга вступил борьбу с некачественной колбасой на прилавках (ФОТО)

В ходе заседания Роспотребнадзора в Екатеринбурге, глава организации Анна Попова заявила, что количество некачественной колбасной продукции на рынке составляет около 5%.

В рамках совместной деятельности Ассоциации производителей и Роспотребнадзора планируется выработать действенные шаги для выхода из сложившейся проблемной ситуации.

Исследования Роспотребнадзора показывают, что производители, недобросовестно относящиеся к процессу изготовления колбасных изделий, используют крахмал, костную муку, белковые гидролизатор, воду и соли низкого качества.