Роспотребнадзор Екатеринбурга вступил борьбу с некачественной колбасой на прилавках (ФОТО)
8 июля 2017, 09:00Общество
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Руководители Ассоциации производителей РФ и Роспотребнадзора заявили, что проведут совместную работу по контролю качества колбасы и разработают меры по недопущению увеличения количества на прилавках продукта низкого качества.
Сюжеты: Екатеринбург
В ходе заседания Роспотребнадзора в Екатеринбурге, глава организации Анна Попова заявила, что количество некачественной колбасной продукции на рынке составляет около 5%.
В рамках совместной деятельности Ассоциации производителей и Роспотребнадзора планируется выработать действенные шаги для выхода из сложившейся проблемной ситуации.
Исследования Роспотребнадзора показывают, что производители, недобросовестно относящиеся к процессу изготовления колбасных изделий, используют крахмал, костную муку, белковые гидролизатор, воду и соли низкого качества.
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