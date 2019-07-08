В Москве обсудили реализацию нацпроектов в Ростовской области

Как пишет RostovGazeta, с главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым, встречу с которым Голубев провел 2 июля, губернатор Дона обсудил ход реализации нацпроектов «Международная кооперация и экспорт» и «Производительность труда и поддержка занятости». Оба нацпроекта направлены на развитие промышленного потенциала области, а в рамках проекта по повышению производительности труда регион входит в число 20 пилотных субъектов РФ.

В беседе участники затронули тему господдержки отраслей вертолетостроения и машиностроения сельхозтехники. Как подчеркнул Голубев, поддержка производителей техники со стороны государства и инвесторов крайне важна для обновления парков и сохранения темпов развития отрасли.

После встречи с Мантуровым губернатор Ростовской области принял участие в заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам, которое прошло под председательством премьера Дмитрия Медведева.

Как отметил глава области, в ближайшие пять лет в регионе потратят порядка 190 миллиардов рублей на реализацию 49 нацпроектов. При этом ответственность за выполнение и соблюдение сроков будут нести главы муниципалитетов лично.

Кроме того, в начале недели Голубев побывал в Санкт-Петербурге, где встретился с главой "Газпрома" Алексеем Миллером. В ходе беседы стороны обсудили ход реализации соглашения между регионом и компанией. В частности, затронули вопросы строительства в регионе новых газопроводных сетей и реконструкции газораспределительных станций, а также повышения платежной дисциплины потребителей.

Голубев обратился к главе «Газпрома» с просьбой провести реконструкцию самых загруженных в области газораспределительных станций «Семикаракорск», «Новошахтинск» и «Сальск». Помимо этого, глава региона высказал мнение, что необходимо расширить газотранспортные мощности, что позволит решить проблему нехватки газа во многих районах области.