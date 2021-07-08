Губернаторы оценили предложения молодых участников форума «Дигория»

Модуль, в рамках которого проводилась дискуссия, был инициирован Экспертным институтом социальных исследований. Главным спикером была руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына. Она подробно рассказала о методах коммуникации властей и граждан, применяемых в разных регионах. Также она выделила наиболее актуальные из них, уже перешедшие в разряд мейнстримных, пишет newsnn.ru.
Кроме дискуссии в рамках модуля была организована практическая часть. Молодым политологам предложили реальные региональные кейсы и попросили попытаться решить описанные в них проблемы.
Обратную связь в онлайн-режиме молодые специалисты получили от глав трех субъектов Федерации. В качестве оппонентов и строгого жюри были привлечены: губернатор Севастополя Михаил Развожаев, глава Новгородской области Андрей Никитин и руководитель Мурманской области Андрей Чибис.
Последний выделил несколько идей и пообещал их авторам, что включит их в региональную программу «На Севере жить». В ее рамках ведется борьба с проблемой всех северных регионов Российской Федерации – оттоком молодежи в центральные субъекты Федерации. Чибис рассказал, что заинтересовавшие его идеи будут проработаны региональной администрацией.
Глава Севастополя подчеркнул важность командной работы и пригласил участников модуля на сезонный сбор урожая винограда в Крым.
А его коллега из Новгородской области выразил надежду, что сочинский форум продолжится определенными практическими решениями, которые пойдут на пользу регионам.
После дискуссии главы регионов отвечали на вопросы молодых политологов. Их интересовали методы преодоления коронавирусного кризиса, а также эффективные практики управления.