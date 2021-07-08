Губернаторы оценили предложения молодых участников форума «Дигория»

Модуль, в рамках которого проводилась дискуссия, был инициирован Экспертным институтом социальных исследований. Главным спикером была руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына. Она подробно рассказала о методах коммуникации властей и граждан, применяемых в разных регионах. Также она выделила наиболее актуальные из них, уже перешедшие в разряд мейнстримных, пишет newsnn.ru.