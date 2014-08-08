Евраз НТМК и Евраз КГОК отмечены наградами за достижения в социальной политике

В 2013 году на реализацию всех направлений деятельности по охране труда и промышленной безопасности на ЕВРАЗ КГОКе было выделено 235 миллионов рублей. На предприятии ведется целенаправленная работа по снижению травматизма: ведется комплексная работа по снижению рисков травмирования, работникам предоставляются современные средства индивидуальной защиты, действует система профосмотров.

Комбинат продолжает масштабную программу по улучшению условий труда. В 2013 году новые аспирационные системы были установлены в цехе окатышей, в ремонтных мастерских управления железнодорожного транспорта, в автотракторном цехе. Во всех карьерах предприятия было заменено освещение, новые светильники смонтированы на железнодорожных станциях и переездах. В 2014 году финансирование программы по охране труда и промышленной безопасности увеличено. Порядка 30 млн рублей будет дополнительно выделено на реализацию программы по повышению транспортной безопасности.

На ЕВРАЗ НТМК с 2000 года реализуется программа «Молодежь», направленная на привлечение молодых работников и удержание их на предприятии. В 2013 году на ее реализацию было выделено 5,5 млн рублей. Сейчас в штате комбината более 4 тысяч работников до 30 лет. В рамках социальных программ ЕВРАЗ НТМК молодые работники получают подъемные, им также компенсируется стоимость аренды жилья и половина процентов по ипотечным кредитам, оказывается поддержка в получении высшего образования и новых профессий. На комбинате проходят конкурсы профессионального мастерства по 10 профессиям и конкурс «Лучший молодой руководитель». Молодые сотрудники ЕВРАЗ НТМК принимают активное участие в досуговых и спортивных мероприятиях, в том числе в играх КВН и туристических слетах.