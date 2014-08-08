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Евраз НТМК и Евраз КГОК отмечены наградами за достижения в социальной политике
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Евраз НТМК и Евраз КГОК отмечены наградами за достижения в социальной политике

8 августа 2014, 14:00Общество
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