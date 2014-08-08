Ключи от своих квартир получили 40 сирот из Нижнего Тагила

За период с 2009 по 2013 годы за счет средств областного бюджета этой категории горожан в Нижнем Тагиле было предоставлено по договору социального найма 171 квартира. Сергей Носов отметил, что программа предоставления жилья детям-сиротам, инициированная Президентом Российской Федерации, является социально-значимой и успешно реализуется в городе.

Также он поблагодарил руководителя строительной компании «Тагил» Константина Бердникова за хороший подарок к Дню города и за качественную работу строителей, которые не только возвели отличные и удобные квартиры на полгода раньше запланированного срока, но и обустроили дворовую территорию.

Я надеюсь, что вам понравятся квартиры. Берегите их, создавайте семьи обратился мэр к обладателям нового жилья.

Обращаясь к собравшимся Константин Бердников поблагодарил руководителей Свердловской области, мэра города за оказанное доверие в реализации государственной программы и вручил Сергею Носову символический ключ от дома.

Это наш подарок Нижнему Тагилу на день рождения – 162 удобные и комфортные квартиры сказал директор строительной компании «Тагил».

После торжественного вручения ключей, Сергей Носов вместе с новоселами разрезали красную ленту, чтобы впустить в дом по традиции кошку, символизирующую уют и согласие в доме.