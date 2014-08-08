Наши звездочки!

Трое учениц художественной студии для детей и взрослых «Цветные сны» опубликованы в «Российской энциклопедии детских достижений».

Вот уже несколько лет авторская группа «Плеяда» ведет работу над изданием книг «Энциклопедия детских достижений», где публикуются истории успеха лучших спортивных, музыкальных и художественных школ и их воспитанников. Главная цель таких книг – популяризация детского спорта, творчества, активного и здорового образа жизни, семейных ценностей. В этом году вышел очередной том первой Российской энциклопедии детских достижений, который посвящен Свердловской области. Всего уже создано 9 томов энциклопедии, все они посвящены отдельным субъектам Российской Федерации, в том числе Самарская, Ростовская, Челябинская, Нижегородская, Тюменская области, а так же Республики Башкортостан, Татарстан, Мордовия.

Наряду с несколькими сотнями имен ребят, которые уже прославили уральский регион, теперь есть имена нескольких юных тагильчанок, учениц художественной студии «Цветные сны» - это Шарипова Малика, Турчанинова Александра и Широбакина Полина. Эти талантливые девочки являются участницами, лауреатами и победителями различных городских, всероссийских, международных конкурсов, выставок и олимпиад.

Студия «Цветные сны» существует всего несколько лет, но активность ее преподавателей и учеников заслужила внимания российского масштаба. Такое достижение для студии по определенным причинам является особой гордостью, а возможно и новым этапом ее существования. Теперь хочешь-не хочешь, а необходимо соответствовать общероссийскому уровню.

Малике Шариповой 14 лет, она очень активная девочка, начала принимать участие в олимпиадах со 2-го класса. За это время накопила немало наград разного достоинства. Посещает художественную студию «Цветные сны» с 12 лет и вот уже 2 года с большим удовольствием занимается творчеством. В следующем учебном году она переходит во взрослую группу, после которой при желании ученики нередко поступают в профессиональные художественные учебные заведения. Малике присущи такие качества, как старательность, вежливость и доброта. Среди ее увлечений – рисование, настольный теннис, вышивка лентами. Кроме того, Малика 4-е года танцевала в клубе «Романтик».

Турчанинова Саша начала заниматься в художественной студии с 6 лет, где с успехом осваивала основы изобразительного искусства, декупаж, роспись подносов и керамики, словом все понемногу, чтобы в конечном итоге выбрать для себя то, чем бы хотелось заниматься больше всего. Сейчас Саше 10 лет и она ни один раз становилась участницей всероссийских конкурсов и международных фестивалей. Саша одна из финалисток IV Всемирного конкурса «Дети рисуют свой русский мир: Мир русского слова». Кроме занятия творчеством любит гимнастику, бег, плавание, ролики и велосипед, а в 2013 году Александра начала посещать цирковую студию.

Полина Широбакина, начала заниматься рисованием довольно рано. Уже в 2 года с уверенностью брала кисть в руки. Участвовать в выставках и конкурсах начала с 5 лет. Сейчас ее достижения – это диплом I-й степени IX Областного конкурса по православной культуре «Ручейки добра», IIIместо в городском экологическом конкурсе рисунка «Удивительное рядом», IIIместо в Челябинском музейном конкурсе «Русское воинство» и дипломы за лучшие работы в 62-й Городской выставке технического и декоративно-прикладного искусства в ГДДЮТ. Кроме рисования, увлекается плаванием, пением и плетением из бисера, изучает иностранные языки и мечтает о сказочных путешествиях.