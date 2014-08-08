«Ростелеком» подключил к ГИС ГМП 10 банков в Свердловской области

«Ростелеком» обеспечил подключение к Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) для десяти банков в Свердловской области: «Уралфинанс», «Кольцо Урала», «Первоуральский коммерческий банк», «Уральский Транспортный Банк», «Плато-банк», «Сберинвестбанк», «Уралприватбанк», «Нейва», «Тагилбанк» и «Уральский межрегиональный банк».

ГИС ГМП – универсальный источник информации о фактах оплаты платежей за государственные и муниципальные услуги. Система работает по принципу «одного окна», распределяя потоки информации между органами государственной власти. Клиент может получить всю информацию о задолженностях за госуслуги и по платежам удобным для себя способом: через операционные кассы банков и платежного оператора, а необходимость в предъявлении квитанции отпадает. На сегодняшний день, по данным Федерального казначейства, с ГИС ГМП работает более 750 кредитных организаций.

Директор Екатеринбургского филиала ОАО «Ростелеком» Денис Сибирцев: «Наша компания в этом проекте обеспечивает клиентам полный комплекс услуг, включающий организацию защищенного канала связи, консалтинг по подготовке необходимых документов, поставку и настройку оборудования, его техническую поддержку. Оператор также предоставляет программное обеспечение, позволяющее банкам взаимодействовать с Федеральной налоговой службой, Федеральной миграционной службой, Федеральной службой судебных приставов и Росреестром».

Внедренная система дает возможность гражданам владеть полной информацией обо всех финансовых обязательствах перед государством в любой точке земного шара, где есть доступ в Интернет. Обращаясь в личном кабинете портала госуслуг к информации о начислениях, гражданин тут же узнает о наличии обязательств, и, не дожидаясь, пока сформируется задолженность или, что еще хуже, будет возбуждено исполнительное производство, оплачивает государственные и муниципальные услуги. За предоставление информации о начислениях и произведенных выплатах, например штрафов, и отвечает система ГИС ГМП. Еще одно преимущество системы – реализация права граждан на получение платных государственных и муниципальных услуг без предоставления документов, подтверждающих факт оплаты, что облегчает жизнь, бережет время.