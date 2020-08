В Следственном комитете рассказали о том, что стали известны результаты вскрытия 15-летней девочки, которая скончалась в Среднеуральском женском монастыре, сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам вскрытия девочка умерла от тяжёлого заболевания, смерть не имеет криминального характера. 15-летняя девочка скончалась 6 августа в Среднеуральском женском монастыре. Родители хотели отказаться от проведения вскрытия, однако в СК отказали в выдаче тела до проведения экспертизы, поскольку на теле были обнаружены телесные повреждения. О смерти девочки рассказал отец Сергий, который пояснил, что она с трудом передвигалась.

