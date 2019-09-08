Подозреваемый в незаконной ловли 11 лещей тагильчанин скрылся от суда

2 июня 2019 года тагильчанин вместе с приятелем, используя сети, выловили на Черноисточинском пруду 11 лещей. Тем самым они причинили ущерб государству в 11 тысяч рублей.

25 июля уголовное дело в отношении мужчины было передано в Пригородный суд. Ему грозило до пяти лет лишения свободы или штраф в 1 млн рублей.