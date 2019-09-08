Подозреваемый в незаконной ловли 11 лещей тагильчанин скрылся от суда
Сегодня, 11:31ОбществоФото: пресс-служба Рыбоохраны Свердловской области
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Житель Нижнего Тагила, который подозревается в незаконной ловле 11 лещей на Черноисточинском водохранилище, скрылся от правосудия. Мужчине грозил реальный срок в размере пяти лет, сообщают «Вечерние ведомости».
Сюжеты: Нижний Тагил
2 июня 2019 года тагильчанин вместе с приятелем, используя сети, выловили на Черноисточинском пруду 11 лещей. Тем самым они причинили ущерб государству в 11 тысяч рублей.
25 июля уголовное дело в отношении мужчины было передано в Пригородный суд. Ему грозило до пяти лет лишения свободы или штраф в 1 млн рублей.
15 августа на судебное заседание тагильчанин не явился. Слушание перенесли на 27 августа, но и тогда он не пришёл. Сейчас, согласно судебной картотеке, место прибывания подсудимого неизвестно.
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