Министерство труда предложило сделать в России выходным днем 31 декабря. При этом предлагается перенести выходной с воскресенья, 3 января. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Ведомство указывает, что это соответствует нормам трудового законодательства, которые предполагают, что еженедельный перерыв на отдых должен быть не менее 42 часов. Кроме того, предлагается перенести выходной с субботы, 2 января, на пятницу, 5 ноября. А с субботы, 20 февраля — на понедельник, 22 февраля. 2 и 3 января останутся при этом нерабочими праздничными днями. Напомним, в прошлом году Минтруд также предлагал сделать выходным днем 31 декабря.

