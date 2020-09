Сегодня, 8 сентября утром на перекрёстке улиц Военной и Тополёвой в Новосибирске водитель Mercedes-Benz ехал по встречной полосе и потерял управление.

В результате машина врезалась сзади в Иж «Ода», который, в свою очередь, совершил наезд на автомобиль Nissan AD. Как сообщает Atas, никто из участников аварии не получил серьезных повреждений.

