Бизнес сообщил Мишустину о потерях вторсырья в России на 275 млрд рублей

Сегодня в России самостоятельно утилизируют отходы или уплачивают экологический сбор не более 3% от общего количества компаний, которые должны исполнять нормативы. По словам исполнительного директора ассоциации «Промышленность за экологию» Любови Меланевской, систему администрирования в этой сфере так и не наладили. По ее мнению, новые требования должны исполнять все субъекты регулирования, а не только те, кто и раньше добросовестно исполнял свои обязанности.