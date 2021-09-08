Бизнес сообщил Мишустину о потерях вторсырья в России на 275 млрд рублей

Бизнес сообщил Мишустину о потерях вторсырья в России на 275 млрд рублей
Бизнес сообщил Мишустину о потерях вторсырья в России на 275 млрд рублей
Сегодня, 19:02ОбществоФото: reo.ru
Ассоциации утилизаторов «Клевер», стеклотарных заводов «СтеклоСоюз» и «Лига переработчиков макулатуры» попросили премьер-министра РФ Михаила Мишустина как можно быстрее запустить концепцию расширенной ответственности производителей (РОП).

Авторы обращения отметили, что цена вторичного сырья, которое за последние семь лет отправили на свалку, а не переработали в полезные ресурсы, составила 275 миллиардов рублей. Об этом пишет издание iz.ru.

В ассоциации «Клевер» заявили, что в избежание дальнейших экономических потерь необходимо внедрить РОП уже в 2022 году.

Отраслевое сообщество приветствует законопроект по реализации новой концепции. Против него высказываются те, кто защищает интересы производителей и импортеров товаров и упаковки. В обращении Мишустину отмечается, что подобное противопоставление своей выгоды государственным и общественным интересам вряд ли можно назвать допустимым.

По мнению главы ассоциации «СтеклоСоюз» Виктора Осипова, промедление с реализацией механизма РОП приведет к многомиллиардной недополученной выгоде у стекольных заводов. Их продукцию можно повторно использовать для выпуска разных товаров, однако сейчас она просто уходит на свалку.

Сообщается, что за последние 10 лет показатель рециклинга картона и бумаги в РФ вырос с 40% до 65%. Сегодня ежегодно в стране перерабатывается свыше 4,4 миллиона тонн использованной бумаги. В ассоциации «Лига переработчиков макулатуры» заявили, что внедрение правильной модели РОП поможет поднять общий уровень цикличности отходов бумаги и картона до 90%.

Сегодня в России самостоятельно утилизируют отходы или уплачивают экологический сбор не более 3% от общего количества компаний, которые должны исполнять нормативы. По словам исполнительного директора ассоциации «Промышленность за экологию» Любови Меланевской, систему администрирования в этой сфере так и не наладили. По ее мнению, новые требования должны исполнять все субъекты регулирования, а не только те, кто и раньше добросовестно исполнял свои обязанности.

“Мы предлагали четко прописать возможность исполнять РОП через ассоциации, чтобы регулятору было проще контролировать бизнес по принципу одного окна, а также прозрачно определить круг субъектов регулирования”, - рассказала Меланевская.

Напомним, что России предрекли мусорный коллапс, если власти страны не остановят быструю заполняемость свалок и не построят необходимое число предприятий для переработки отходов.

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